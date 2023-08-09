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Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
23:40 08.08.2023 |
Новим раундом інвестування керує Founders Fund - компанія венчурного капіталу, яку підтримує мільярдер Пітер Тіль.
Neuralink - один із найвідоміших гравців у зростаючій галузі мозкових імплантів, однак поряд існують ще десятки (як не сотні) подібних компаній. За даними PitchBook, на червень цього року нейротехнологічні стартапи залучили $143 млн - у порівнянні $278,1 млн за весь 2022-й рік та $518,9 млн за 2021-й рік.
Один із конкурентних стартапів Synchron, який вживляє імпланти через кровоносні судини, залучив свого першого пацієнта до клінічного випробування в США, обігнавши Neuralink на цьому етапі.
Однак компанія Маска нещодавно також отримала схвалення від Управління з харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на проведення клінічних випробувань на людях. Заснована у 2016 році Neuralink прагне комерціалізувати власний інтерфейс мозок-комп'ютер (BCI) у широкому спектрі медичних і терапевтичних застосувань - від реабілітації після інсультів та травм спинного мозку до контролю нейронних протезів і здатності «перемотувати спогади або завантажувати їх у роботів», як заявляв генеральний директор Neuralink Ілон Маск у 2020 році.
BCI по суті перетворює аналогові електричні імпульси мозку (контролюючи його за допомогою тонких імплантованих електродів) у цифрові сигнали, які розуміють комп'ютери. Оскільки BCI потребує хірургічного втручання, FDA, яке регулює такі технології, вимагає проведення суворих тестів на безпеку.
Раніше стартап критикували групи захисту прав тварин через тестування інтерфейсу на приматах. Відповідно до внутрішніх документів, отриманих Reuters у грудні, з 2018 року під час розробки інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink було вбито понад 1500 тварин. Генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США розпочав розслідувати ці звинувачення.
На початку року Міністерство транспорту США також почало розслідування щодо компанії після того, як організація із захисту прав тварин звинуватила стартап у недотриманні належної процедури при доставці ймовірно небезпечних матеріалів.
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