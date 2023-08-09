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Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
18:02 08.08.2023 |
Норвезьке агентство із захисту даних Datatilsynet у вівторок оголосило про стягнення з компанії Meta примусового штрафу через збір персональних даних користувачів своїх платформ із рекламною метою.
Про це йдеться в заяві регулятора, яку цитує "Європейська правда".
Ще в середині липня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило, що так званий поведінковий маркетинг Meta у Facebook та Instagram - тобто персоналізація реклами на основі приватних даних - незаконний, оскільки передбачає надмірне стеження за користувачами.
Обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі "законного інтересу" фірми.
Норвезьке відомство зобов'язало Meta припинити практику поведінкового маркетингу доти, доки компанія не знайде спосіб здійснювати його без порушення закону.
Meta звернулась до Окружного суду Осло з проханням тимчасово заблокувати рішення регулятора. Попри це відповідного рішення суду поки немає, і компанія продовжила збір користувацьких даних із рекламною метою.
"У зв'язку з цим 7 серпня Норвезьке агентство із захисту даних ухвалило рішення про виплату штрафу в розмірі 1 мільйона норвезьких крон на день (96,8 тисячі доларів). Штраф починає діяти з 14 серпня", - йдеться в повідомленні Datatilsynet.
Якщо ж окружний суд Осло ухвалить проміжне рішення на користь Meta, її від сплати штрафу звільнять до повного судового розгляду. Очікується, що це питання вирішиться до кінця місяця.
Раніше цього року американського технологічного гіганта оштрафували в Ірландії на рекордну суму в 1,2 мільярда євро за недотримання правил ЄС щодо захисту персональних даних.
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