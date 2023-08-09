Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах

Після того, як Bing Chat став доступний у браузерах Chrome і Safari, ШІ-інструмент від Microsoft прямує на браузери для мобільних операційних систем.

Bing Chat вперше запустили в лютому, проте він був обмежений браузером Microsoft Edge. Тепер інструмент починає розповсюджуватися серед власників смартфонів та планшетів, мабуть, найбільшої аудиторії. Про це йде мова в блозі Microsoft Bing, в дописі, присвяченому святкуванню 6 місяців із дня запуску Bing Chat.





"Ми раді повідомити, що незабаром ви зможете почати користуватися новим ШІ Bing у веб-браузерах сторонніх розробників на мобільних пристроях. Цей крок дасть змогу Bing продемонструвати більшій кількості людей цінність генерованих відповідей, створення зображень тощо".

Втім, блог Microsoft Bing переконує, що найкращого досвіду роботи з Bing Chat можна досягти саме через Edge. Наприклад, для десктопних користувачів Safari та Chrome є обмеження - довжина підказки обмежена 2000 слів (замість 4000 в Edge), а довжина діалогу обмежена 5 ітераціями замість 30. Також доведеться споглядати на спливаючі вікна, що спонукають завантажити браузер Microsoft.