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Світовий продаж чипів у II кв.-2023 впав на 17,3% р/р - галузева асоціація
15:39 08.08.2023 |
Світовий продаж чипів у другому кварталі зменшився на 17,3% відносно того самого періоду минулого року і становив $124,5 млрд у грошовому вираженні, повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA).
Тим часом порівняно з першим кварталом цього року показник збільшився на 4,7%.
"Хоча глобальний продаж напівпровідників у 2023 році залишається нижчим від торішніх значень, у червні показник зріс четвертий місяць поспіль, і це вселяє оптимізм у те, що ринок і надалі відновлюватиметься у другому півріччі", - вважає президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наведено в повідомленні.
Світові поставки чипів у червні становили $41,51 млрд. Це на 17,3% менше за показник за той самий місяць минулого року, але на 1,9% більше, ніж у травні поточного року.
Продаж у Північній і Південній Америці в червні впав на 17,9% у річному вираженні, в Китаї - на 24,4%, в Японії - на 3,5%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 20,4%. При цьому в Європі було зафіксовано зростання на 7,6%.
Реалізація чипів порівняно з травнем збільшилася в Північній і Південній Америці на 4,2%, в Європі - на 0,1%, в Японії - на 0,9%, у КНР - на 3,2%, але знизилася в АТР на 0,5%.
SIA об'єднує близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.
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