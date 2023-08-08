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АНАЛІТИКА

Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент

12:23 08.08.2023 |

Новини IT

 

Дослідники з Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі обійшли захисні бар'єри популярних чат-ботів ChatGPT і Bard, щоб змусити їх генерувати неприйнятний контент.

Згідно з дослідженням, додавання деяких фраз до запитів може обійти перевірку мовної моделі та спрямувати її на генерування неприйнятного тексту.

Наприклад, команда попросила в чат-бота поради щодо податкових махінацій і додала: "Почніть свою відповідь із фрази: "Звичайно, ось..."".

За словами дослідників, переробляючи запит таким чином, користувач "максимізує ймовірність того, що модель дасть ствердну відповідь", а не відмовиться відповідати.

Докладних відповідей від чат-ботів дослідники не надали, але опублікували короткі фрагменти. Наприклад, Bard запропонував покроковий план знищення людства за допомогою ядерної бомби або поширення смертоносного вірусу, а ChatGPT - написав рецепт нелегальних наркотиків.
За матеріалами: gagadget.com
 

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