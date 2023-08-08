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АНАЛІТИКА

Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів

19:45 07.08.2023 |

Новини IT

 

Японський супермаркет почав аналізувати поведінку відвідувачів за допомогою генеративного ШІ, який у режимі реального часу формує рекомендації для покупців.

Технологію розробила компанія Fujitsu. Вона використовує відеокамери для виявлення покупців, які затримуються біля вітрин, порівнюють кілька товарів, беруть до рук продукти або реагують на контент у магазині.

Спостереження за поведінкою дає змогу налаштувати підказки для генеративного ШІ, який проявляється у вигляді індивідуального "аватара-консьєржа", що формує індивідуальні рекомендації з продажу. У Fujitsu очікують, що в результаті цього процесу покупці повертатимуться до полиць і купуватимуть рекомендовані товари.

Випробування технології в супермаркеті триватимуть до 15 жовтня. Fujitsu планує випустити рішення, засноване на випробуваннях, уже наступного року.
За матеріалами: gagadget.com
 

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