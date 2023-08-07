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АНАЛІТИКА

Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку

14:41 07.08.2023 |

Новини IT

 

Google тестує оновлений сканер QR-кодів в операційній системі Android, який зможе зчитувати код навіть на значній відстані.

Оновлений сканер автоматично виявляє QR-код у кадрі камери, збільшує масштаб і зчитує його. Наприклад, якщо код знаходиться високо на рекламному банері - вам не доведеться підходити до нього ближче, сканер і так зчитає його. Або, наприклад, сканер зможе прочитати код в іншому кінці кімнати.

Ця функція ще не зовсім доступна для пристроїв, але вона є в останніх API-інтерфейсах, які Google надає розробникам. Якщо розробники реалізують API-інтерфейс сканера коду, користувачам не потрібно буде надавати дозволи для камери, що заощадить час розробників, оскільки їм не доведеться створювати власний інтерфейс. Простіше кажучи, машинне навчання Google виведе в застосунок тільки об'єкт штрих-коду, захистивши особисті дані користувачів і забезпечивши їхню конфіденційність.

Нова функція може з'явитися на пристроях під управлінням Android 13 або новіше, оскільки їхній сканер QR-коду використовує ту саму бібліотеку сканування штрих-коду ML Kit, де ця функція додається.
За матеріалами: gagadget.com
 

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