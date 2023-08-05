Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie

22:28 04.08.2023 |

Новини IT

 

Дослідницька лабораторія Військово-повітряних сил США (Air Force Research Laboratory) провела випробування дрона XQ-58A Valkyrie. Під час тестового польоту безпілотний літальний апарат перебував під управлінням штучного інтелекту.

Льотні випробування відбулися 25 липня 2023 року на базі ВПС США "Еглін" (Eglin), штат Флорида. Під час польоту тривалістю три години штучний інтелект успішно керував дроном XQ-58A Valkyrie виробництва компанії Kratos Defense & Security Solutions.

Випробування підтвердило доцільність розробки штучного інтелекту для програми CCA, в рамках якої ВПС США хочуть отримати 1000 ведених бойових безпілотників. Дрони працюватимуть спільно з пілотованими літаками, відволікаючи на себе ППО противника і завдаючи ударів.

Під час тестового польоту дрон XQ-58A Valkyrie летів разом із винищувачем F-15E Strike Eagle. ВПС США в майбутньому планують використовувати ведені безпілотники з літаками шостого покоління і F-35 Lightning II.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес