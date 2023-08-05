Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie

Дослідницька лабораторія Військово-повітряних сил США (Air Force Research Laboratory) провела випробування дрона XQ-58A Valkyrie. Під час тестового польоту безпілотний літальний апарат перебував під управлінням штучного інтелекту.

Льотні випробування відбулися 25 липня 2023 року на базі ВПС США "Еглін" (Eglin), штат Флорида. Під час польоту тривалістю три години штучний інтелект успішно керував дроном XQ-58A Valkyrie виробництва компанії Kratos Defense & Security Solutions.

Випробування підтвердило доцільність розробки штучного інтелекту для програми CCA, в рамках якої ВПС США хочуть отримати 1000 ведених бойових безпілотників. Дрони працюватимуть спільно з пілотованими літаками, відволікаючи на себе ППО противника і завдаючи ударів.

Під час тестового польоту дрон XQ-58A Valkyrie летів разом із винищувачем F-15E Strike Eagle. ВПС США в майбутньому планують використовувати ведені безпілотники з літаками шостого покоління і F-35 Lightning II.