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Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження
18:00 04.08.2023 |
Використання штучного інтелекту в мамографічному скринінгу раку може безпечно скоротити навантаження на радіолога майже вдвічі без ризику збільшення кількості хибнопозитивних результатів.
Дослідження, проведене групою вчених Лундського університету (Швеція), включало спостереження за 80 033 жінками протягом трохи більше ніж одного року. З 39 996 пацієнток, яким у випадковому порядку були призначені скринінги раку молочної залози з використанням ШІ, у 28% виявили ракові пухлини.
З решти 40 024 пацієнток, які пройшли традиційне обстеження, рак було виявлено тільки у 25% випадків.
Частота хибнопозитивних результатів як при використанні ШІ, так і при звичайному скринінгу становила 1,5%. Що особливо важливо, радіологам, які працюють з ШІ, довелося переглянути на 36 886 скринінгів менше, ніж їхнім колегам. Це на 44% скоротило їхнє робоче навантаження.
"Мамографічний скринінг із підтримкою ШІ призвів до аналогічного показника виявлення раку порівняно зі стандартним подвійним зчитуванням, водночас навантаження на зчитування було істотно нижчим, що свідчить про безпеку використання ШІ в мамографічному скринінгу", - йдеться у висновку дослідження.
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