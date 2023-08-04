Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

10:09 04.08.2023 |

Новини IT

Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

 

На конференції для розробників Google I/O 2023 компанія присвятила велику увагу штучному інтелекту - представивши велику мовну модель нового покоління PaLM 2, анонсувавши оновлений чатбот Bard та показавши, які нові ШІ-функції будуть доступні у Workspace. Однак Пошук Google - це основне джерело прибутку компанії й, ясна річ, тут теж не обійшлося без сучасних технологій.

Пошукова система Google вже незабаром поповниться функціями генеративного ШІ, які зроблять пошук, за словами компанії, «розумнішим» і «простішим».

У верхній частині головної сторінки пошуку з'явиться інструмент Snapshot, який узагальнюватиме результати пошуку, пропонуючи релевантні посилання, резюме продуктів, зображення тощо.

Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу

 
Ще одна нова функція дозволить вставляти результати пошуку безпосередньо в електронну таблицю, а використання вкладки Perspectives дозволить переглядати результати виключно з соцмереж та форумів - довгі й короткі відео, зображення і текстові публікації тощо. У деяких результатах пошуку може з'явитися карусель цих результатів - графічно схожа на модуль «історії».

Новий досвід у Пошуку Google називає «Search Generative Experience» або «SGE» і спочатку планує представити його через Search Labs із доступом через список очікування. Перших тестувальників допустять в найближчі тижні.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес