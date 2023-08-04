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Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу
10:09 04.08.2023 |
На конференції для розробників Google I/O 2023 компанія присвятила велику увагу штучному інтелекту - представивши велику мовну модель нового покоління PaLM 2, анонсувавши оновлений чатбот Bard та показавши, які нові ШІ-функції будуть доступні у Workspace. Однак Пошук Google - це основне джерело прибутку компанії й, ясна річ, тут теж не обійшлося без сучасних технологій.
Пошукова система Google вже незабаром поповниться функціями генеративного ШІ, які зроблять пошук, за словами компанії, «розумнішим» і «простішим».
У верхній частині головної сторінки пошуку з'явиться інструмент Snapshot, який узагальнюватиме результати пошуку, пропонуючи релевантні посилання, резюме продуктів, зображення тощо.
Новий досвід у Пошуку Google називає «Search Generative Experience» або «SGE» і спочатку планує представити його через Search Labs із доступом через список очікування. Перших тестувальників допустять в найближчі тижні.
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