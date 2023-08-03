AMD створить спеціальний ШІ-чип для Китаю з метою дотримання експортного контролю

Компанія AMD розглядає можливість розробити чип штучного інтелекту спеціально для китайського ринку, щоб відповідати американським обмеженням на експорт.

Генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що Китай є "важливим" ринком. Також напівпровідниковий гігант хоче повністю відповідати вимогам американського експортного контролю.

Крім цього, AMD готується збільшити виробництво чипа MI300, який компанія позиціонує як конкурента графічним процесорам Nvidia, використовуваним для навчання ШІ. Техгігант очікує, що це допоможе йому наростити свій бізнес у сфері центрів обробки даних до кінця року.

За словами Су, у другій половині року AMD очікує приблизно 50% зростання порівняно з першою половиною в сегменті ЦОД, зокрема завдяки новому ШІ-чипу.