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Infinix GT 10 Pro - ігровий смартфон з Dimensity 8050, 108-МП камерою і 120-Гц дисплеєм AMOLED за ціною від $240
09:19 03.08.2023 |
Компанія Infinix представила свій перший смартфон, який позиціонується як ігровий пристрій. Модель називається Infinix GT 10 Pro.
Infinix GT 10 Pro обладнаний процесором Dimensity 8050. Чип компанії MediaTek виготовлений із застосуванням норм технології 6 нм (TSMC). Він має по чотири ядра Cortex-A78 і Cortex-55 з піковою частотою 3 ГГц і 9-ядерний Mali-G77 GPU.
Смартфон отримав дисплей AMOLED формату Full HD+ з частотою оновлення кадрів до 120 Гц, діагоналлю 6,67" і співвідношенням сторін 20 до 9. 10-бітна панель має пікову яскравість 900 ніт і вбудований сканер відбитків пальців.
Infinix GT 10 Pro оснащений основною камерою з роздільною здатністю 108 МП (1/1.67", f/1.75) + 2 МП + 2 МП. Для селфі використовується 32-МП модуль. Обидві камери можуть знімати відео в Full HD при 60 FPS і в 4K при 30 FPS.
Ємність акумулятора склала 5000 мАг, а потужність швидкої зарядки - 45 Вт. За словами виробника, смартфон підтримує протокол USB Power Delivery 3.0. Також новинка отримала роз'єм для навушників, стереодинаміки, кришку з підсвічуванням та операційну систему Android 13.
Infinix GT 10 Pro надійде в продаж найближчим часом за ціною від $240. Вартість трохи відрізнятиметься залежно від ринку. Смартфон доступний тільки в модифікації 8/256 ГБ. Колірні варіанти називаються Cyber Black і Mirage Silver.
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