Facebook та Instagram почали блокувати новини в Канаді, щоб не платити новинним сайтам

Meta з 1 серпня почала блокувати доступ до новин у соціальних мережах Facebook та Instagram для канадських користувачів. Такий крок став відповіддю на місцевий Закон про онлайн-новини, ухвалений парламентом Канади в червні 2023 року, передає Mashable.

Подібні норми діють в Австралії та Каліфорнії. Законопроєкт C-18 «Забезпечує справедливий розподіл доходів між цифровими платформами та новинними виданнями». Це означає, що технологічні гіганти, як-от Meta та Google мають платити новинним виданням Канади за залучення цінного трафіку та ділитися прибутком від публікацій.

На думку Meta, законодавство «базується на неправильній передумові, що Meta несправедливо отримує вигоду від новинного контенту, який поширюється на її платформах, тоді як вірно навпаки».

Наразі дописи новинних ресурсів Канади у Facebook виглядають так.