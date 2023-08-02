YouTube тестує згенеровані ШІ анотації відео — поки в обмеженій кількості англомовного контенту

Команда YouTube продовжує експериментувати з новими функціями на базі ШІ - черговою такою стала можливість створення коротких анотацій до відео на платформі, яка зараз тестується з невеликою кількістю користувачів в обмеженій кількості відео англійською мовою. Про початок тестування адміністрація повідомила на спеціальній сторінці сайту підтримки.

Анотації зовсім не мають на меті замінити опис відео, яке додають самі автори контенту. Як пояснюють розробники, функціональність має покращити користувацький досвід шляхом надання короткого опису вмісту відео для подальшого прийняття рішення про доцільність його відкриття. Тобто задум у тому, щоб користувачі мали змогу дізнатися про вміст того чи іншого відео без необхідності його запуску.

Функція працює автоматично у фоновому режимі та показує зведення вмісту як на сторінці перегляду відео, так і в пошуковій видачі. Скриншотів поки немає, тож поки можемо лише здогадуватися, як виглядають автоматичні ШІ-анотації відео на YouTube.

Як зазначає TechCrunch, сторонні ШІ-інструменти створення анотацій відео YouTube існують вже давно. Серед них - Clipnote.ai, Skipit.ai й Scrivvy. Проте усі вони, як зазначають окремі автори, погано працюють з великими відео.

Які саме технології покладені в основу функції, теж невідомо. Цілком ймовірно, що за її роботу відповідають алгоритми з чатботу Google Bard. Скільки триватиме тестування, розробники не уточнюють. YouTube постійно експериментує з різними новими функціями. Якщо все пройде успішно, через деякий час функція з'явиться в YouTube та стане доступною для всіх.