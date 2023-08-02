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Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
13:48 02.08.2023 |
Redmi Note 12 Turbo продовжує бути найпотужнішим у світі відносно дешевим смартфоном за версією AnTuTu. У травні він втратив це звання, але в червні повернув назад, а в липні зміг утримати.
Лише дві моделі змогли набрати понад 1 млн балів у бенчмарку. Результат Redmi Note 12 Turbo склав 1 151 420 пунктів. realme GT Neo 5 SE набрав приблизно на 19 000 балів менше і посів друге місце. Обидва смартфони оснащені чипом Snapdragon 7+ Gen 2.
Слідом за ними йде тріо з процесором Dimensity 8200 - iQOO Neo 7 SE, vivo S17 Pro й OPPO Reno 10 Pro 5G. Далі розташувалося тріо моделей Xiaomi - Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E та Civi 3 з чипами Dimensity 8200 ULTRA, Dimensity 8200 і Dimensity 8200 ULTRA відповідно.
Замикає десятку найпродуктивніших смартфонів серпня дует моделей компанії OnePlus - Ace Racing Edition і Ace. Вони відрізняються екранами, камерами, акумуляторами та дизайном, але обидві обладнані чипом Dimensity 8100-MAX.
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