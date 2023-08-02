Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu

13:48 02.08.2023 |

Новини IT

 

Redmi Note 12 Turbo продовжує бути найпотужнішим у світі відносно дешевим смартфоном за версією AnTuTu. У травні він втратив це звання, але в червні повернув назад, а в липні зміг утримати.

Лише дві моделі змогли набрати понад 1 млн балів у бенчмарку. Результат Redmi Note 12 Turbo склав 1 151 420 пунктів. realme GT Neo 5 SE набрав приблизно на 19 000 балів менше і посів друге місце. Обидва смартфони оснащені чипом Snapdragon 7+ Gen 2.

Слідом за ними йде тріо з процесором Dimensity 8200 - iQOO Neo 7 SE, vivo S17 Pro й OPPO Reno 10 Pro 5G. Далі розташувалося тріо моделей Xiaomi - Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E та Civi 3 з чипами Dimensity 8200 ULTRA, Dimensity 8200 і Dimensity 8200 ULTRA відповідно.

Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu

 

Замикає десятку найпродуктивніших смартфонів серпня дует моделей компанії OnePlus - Ace Racing Edition і Ace. Вони відрізняються екранами, камерами, акумуляторами та дизайном, але обидві обладнані чипом Dimensity 8100-MAX.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1450
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8555  0,01 0,02 37,4832  0,04 0,12
EUR 40,6900  0,09 0,23 41,5359  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес