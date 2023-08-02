Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
12:08 02.08.2023 |
Мультимільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький є інвестором найбільшого українського ОТТ-сервісу Megogo.
Про це в інтерв'ю Forbes заявив співзасновник і співвласник компанії Федір Дроздовський.
"Степан є інвестором нашого проєкту. Інформацію про частки інвестицій ми поки не розголошуємо", - відповів Дроздовський на запитання видання про звʼязок Черновецького з Megogo.
У Megogo раніше не коментували звʼязок компанії з Черновецьким.
Forbes Ukraine зазначає, що з 2020 року рахує Megogo як актив Степана Черновецького, цю інформацію виданню підтверджували двоє українських венчурних інвесторів і троє топів компаній-конкурентів.
Нещодавно на сайті Megogo в розділі "Структура власності" зʼявився документ - у ньому йдеться що Степан Черновецький є кінцевим бенефіціаром української юрособи ТОВ "Мегого".
OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році.
Наразі сервіс працює в 14 країнах світу. У лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі, за пʼять місяців зібрала 20 тисяч платних абонентів.
До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників у всьому світі. Зараз - 750 тис, пише Forbes.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
Бізнес
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення
|Kia представив оновлений позашляховик Sorento
|Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера