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АНАЛІТИКА

У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту

12:08 02.08.2023 |

Новини IT

 

Мультимільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький є інвестором найбільшого українського ОТТ-сервісу Megogo.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив співзасновник і співвласник компанії Федір Дроздовський.

"Степан є інвестором нашого проєкту. Інформацію про частки інвестицій ми поки не розголошуємо", - відповів Дроздовський на запитання видання про звʼязок Черновецького з Megogo.

У Megogo раніше не коментували звʼязок компанії з Черновецьким.

Forbes Ukraine зазначає, що з 2020 року рахує Megogo як актив Степана Черновецького, цю інформацію виданню підтверджували двоє українських венчурних інвесторів і троє топів компаній-конкурентів.

Нещодавно на сайті Megogo в розділі "Структура власності" зʼявився документ - у ньому йдеться що Степан Черновецький є кінцевим бенефіціаром української юрособи ТОВ "Мегого".

OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році.

Наразі сервіс працює в 14 країнах світу. У лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі, за пʼять місяців зібрала 20 тисяч платних абонентів.

До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників у всьому світі. Зараз - 750 тис, пише Forbes.
За матеріалами: Економічна правда
 

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