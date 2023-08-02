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Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско

09:33 02.08.2023 |

Новини IT

 

Після ребрендингу Twitter та перейменування соцмережі в X, Ілон Маск націлився встановити яскравий логотип X на будівлі головного офісу, але цьому противиться місто й жителі. Спочатку поліція завадила Ілону Маску видалити напис Twitter на вході до офісу в Сан-Франциско, тепер влада змусила зняти вже встановлений знак 𝕏.

Причиною стали скарги сусідів, яким не сподобався великий мерехтливий логотип у центрі Сан-Франциско, передає The Verge. Керівники будівлі неодноразово відмовляли в доступі інспекторам, пояснюючи це тим, що цей логотип «тимчасовий». Його й дійсно закріпили мішками з піском.

Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско

 

Всього до Департаменту будівельної інспекції та містобудування надіслали 24 скарги, в тому числі щодо конструктивної безпеки й освітлення. Департамент оштрафує власника будівлі за «відсутність дозволів на будівництво, встановлення та демонтажу конструкції», а також для покриття витрат на перевірку та розслідування.

Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско

 

Деякі з нездійсненних, на перший погляд, ідей Маска таки втілюються. Йому вдалося домовитися з Apple щодо перейменування застосунку на X в App Store. Apple зазвичай не дозволяє розробникам називати свої програми одним символом.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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