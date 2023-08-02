Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців

За дев'ять місяців поліція Нового Орлеана (Луїзіана, США) не провела жодного арешту з використанням систем розпізнавання облич.

У 2020 році на тлі протестів міська влада заборонила поліцейським використовувати системи розпізнавання облич. Однак менш ніж через два роки обмеження скасували під тиском політиків. Вони стверджували, що технологія підвищить громадську безпеку.

Згідно з опублікованим цього тижня звітом, поліцейським рідко доводилося використовувати розпізнавання облич. За весь період спостережень правоохоронці застосовували технологію всього 13 разів.

З цих пошуків тільки п'ять призвели до збігів, причому два з них були визнані "поганими". Це означає, що система виявила людину, яка насправді "не підозрюється у скоєнні злочину".

Усі пошукові запити були пов'язані з темношкірими підозрюваними, йдеться у звіті.