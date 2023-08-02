Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 05:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
18:05 01.08.2023 |
За дев'ять місяців поліція Нового Орлеана (Луїзіана, США) не провела жодного арешту з використанням систем розпізнавання облич.
У 2020 році на тлі протестів міська влада заборонила поліцейським використовувати системи розпізнавання облич. Однак менш ніж через два роки обмеження скасували під тиском політиків. Вони стверджували, що технологія підвищить громадську безпеку.
Згідно з опублікованим цього тижня звітом, поліцейським рідко доводилося використовувати розпізнавання облич. За весь період спостережень правоохоронці застосовували технологію всього 13 разів.
З цих пошуків тільки п'ять призвели до збігів, причому два з них були визнані "поганими". Це означає, що система виявила людину, яка насправді "не підозрюється у скоєнні злочину".
Усі пошукові запити були пов'язані з темношкірими підозрюваними, йдеться у звіті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
|Мобілізація строковиків, звільнення зі служби та виплати військовим: на які зміни чекати з 1 серпня
|США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
|Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
Бізнес
|Kia представив оновлений позашляховик Sorento
|Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні