Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3

У суботу, 29 липня, компанія SpaceX все ж змогла відправити в космос супутник Jupiter-3, використовуючи надважку ракету Falcon Heavy. За кілька днів до цього старт було скасовано з невідомих причин, коли зворотний відлік зупинився на позначці 65 секунд.

Falcon Heavy не змогла встановити світовий рекорд за масою корисного навантаження. Jupiter 3 розміром із мікроавтобус важить понад 9000 кг, а компанія Hughes Network Systems називає його найбільшим у світі комерційним супутником зв'язку. Але рекорд належить європейській ракеті Ariane 5, яка відправила на орбіту два супутники загальною вагою в 10,2 тонни. Це сталося два роки тому.

Jupiter 3 працюватиме на геостаціонарній орбіті (35 785 км над поверхнею Землі). Космічний апарат дасть змогу забезпечити бездротовим інтернетом США, Канаду, Мексику та країни Південної Америки. Супутник дасть можливість створити додатковий канал зв'язку з пропускною спроможністю до 500 Гбіт/с.

SpaceX вирішила заощадити на паливі тане повернула центральний прискорювач на Землю. Бойові бустери успішно повернулися додому, здійснивши посадку на мисі Канаверал, штат Флорида. Це був сьомий пуск в історії Falcon Heavy і лише третій від початку 2023 року.