Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км

Збройні Сили України використовують дрони компанії Ukrspecsystems. Український виробник нещодавно повноцінно представив і розкрив технічні характеристики нового безпілотника. Він називається MINI SHARK.

MINI SHARK - це ще один безпілотний літальний апарат розвідувального класу. Дрон має довжину 125 см і розмах крил 260 см. Максимальна злітна вага становить 5 кг. При повному навантаженні він може літати протягом 2 годин завдяки акумулятору ємністю 21 000 мАг.

Дрон здатний вести розвідку, спостереження і коригувати артилерійський вогонь з висоти до 1 км. При цьому в разі потреби оператор має можливість підняти MINI SHARK на висоту 3 км. Діапазон робочих температур - від -15 до +45 градусів Цельсія.

Максимальна швидкість українського безпілотника становить 120 км/год, а крейсерська - 55 км/год. Після набору висоти для стабільного польоту швидкість безпілотного літального апарату не повинна падати нижче позначки в 42 км/год.

Камера MINI SHARK має стабілізацію і зум кратністю 10x. Вона може знімати відео у форматі Full HD (1080 x 1920 пікселів). Дальність передачі відеопотоку становить до 35 км.

До складу безпілотного авіаційного комплексу входять два дрони MINI SHARK, дві камери, запасні компоненти і станція управління. Остання складається з ноутбука та антени. Безпілотник використовує GPS і може повернутися до оператора в разі розриву зв'язку.