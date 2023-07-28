У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення

Компанія Meta анонсувала нову корисну функцію для користувачів WhatsApp.

Йдеться про можливість відправляти відео повідомлення. Тривалість таких роликів становить максимум 60 секунд. За словами компанії, всі відео захищені наскрізним шифруванням.

Нововведення працює за таким самим принципом, як і аудіо повідомлення. Для надсилання відео треба затиснути відповідну кнопку в нижній панелі.

Нову функцію вже хвилями почали поширювати по всьому світу.