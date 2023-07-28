Фінансові новини
- |
- 28.07.23
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення
17:34 28.07.2023 |
Компанія Meta анонсувала нову корисну функцію для користувачів WhatsApp.
Йдеться про можливість відправляти відео повідомлення. Тривалість таких роликів становить максимум 60 секунд. За словами компанії, всі відео захищені наскрізним шифруванням.
Нововведення працює за таким самим принципом, як і аудіо повідомлення. Для надсилання відео треба затиснути відповідну кнопку в нижній панелі.
Нову функцію вже хвилями почали поширювати по всьому світу.
За матеріалами:
gagadget.com
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення
|Kia представив оновлений позашляховик Sorento
|Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
Бізнес
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
|У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter