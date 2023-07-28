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Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
10:39 28.07.2023 |
Аналітична компанія Canalys відзвітувала про дослідження ринку смартфонів у 2 кварталі 2023 року. Загальна кількість проданих пристроїв впала на 10% порівняно з аналогічним періодом торік, а в п'ятірці світових виробників вперше з'явився новий гравець - холдинг Transsion.
Загалом із квітня по червень у світі продали 258,2 млн телефонів, хоча торік було на 29,2 млн більше, або -10%. Якщо порівнювати це значення кварталами послідовно, то можна розгледіти тренд на зростання. Втім, крива абсолютних продажів прямує донизу ще від 4 кварталу 2021 року.
Топ-5 виробників займають 69% ринку, всі «інші» разом продали 81 млн смартфонів. Transsion - єдиний що зростав, у нього аж +22%. Це забезпечила стратегія брендів Tecno, Infinix й iTel, які входять до холдингу. Китайські виробники зробили ставку на ринки, що розвиваються - країни південно-східної Азії, та особливо Африки. Вони врахували особливості та потреби місцевого населення та створили якісну мережу обслуговування в багатьох країнах континенту з населенням (за оцінками) близько 1,3 млрд. Transsion зайняв місце vivo у рейтингу.
Перша за продажами - Samsung, який міняється в ролі лідера з Apple залежно від кварталу. Американська компанія має піки в четвертому кварталі - після осінньої презентації нових iPhone та подальшої серії грудневих свят.
Своє протистояння у китайських виробників: Xiaomi (разом із Redmi та POCO) проти OPPO з OnePlus. Попри більше падіння, Xiaomi втрималася на третій позиції. Проте відрив скоротився з 12 до 8 млн пристроїв за квартал.
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