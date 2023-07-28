Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми

X.com, новий домен Twitter, нині заблокований в Індонезії, оскільки раніше його асоціювали з порнографією та азартними іграми (через попередніх власників) - це дві речі, які суперечать суворим законам країни щодо контенту.

Нині уряд веде перемовини з сайтом, що належить Маску, щоб усунути будь-які непорозуміння.

«Ми розмовляли з представниками Twitter, і вони надішлють нам листа, щоб повідомити, що X.com тепер використовуватиметься як Twitter», - сказав генеральний директор Міністерства з питань інформації та громадських комунікацій Індонезії Усман Кансонгвін.

Водночас 24 мільйони людей в країні поки не можуть перейти на X.com, чим можуть скористатися конкуренти Twitter.

Індонезія має суворі вимоги до сайтів, у 2022 році влада погрожувала заблокувати Netflix, Google, Facebook, Instagram і Twitter, якщо компанії не надішлють до міністерства подання з детальним описом контенту, який з'являється на їхніх платформах. Усім вдалось уникнути блокування - щоправда, трохи раніше, у 2016-му, Netflix заблокувала найбільша телекомунікаційна компанія країни Telekomunikasi Indonesia через побоювання щодо «неприйнятного контенту» аж до середини 2020 року. TikTok також був ненадовго заблокований владою у 2018 році.

З незапланованим ребрендингом Twitter можуть виникнути і юридичні проблеми - Meta, Microsoft та інші компанії вже володіють товарними знаками на X, що потенційно може призвести до судових позовів. Днями Маск вже мав справу з поліцією, яка завадила йому оновити вивіску у штаб-квартирі в Сан-Франциско.

Ребрендинг Twitter на X - частина планів мільярдера щодо створення «‎суперзастосунку», подібного до китайського WeChat. У теорії він виконуватиме функції соціальної мережі, платіжних сервісів та чогось ще, що згодом придумає Маск.

Загалом усі зміни в компанії спрямовані на збільшення прибутку і, згідно з The Wall Street Journal, одна зі стратегій вимагає від брендів витрачати принаймні $1000 на місяць на рекламу в Twitter, щоб їх не позбавили «‎синьої галочки». Сам Маск каже, що «‎помірно висока» вартість - це профілактичний захід, який зменшить кількість шахраїв на платформі.

Паралельно Twitter дещо знижує ціну на рекламу - наприклад, передбачено 50% знижки на бронювання рекламних місць до 31 липня. (В компанії кажуть, що це дозволить рекламодавцям «отримати охоплення у вирішальні моменти», такі як спортивні події).