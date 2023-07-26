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Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
09:38 26.07.2023 |
Компанія Microsoft відкрила доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Bing для користувачів браузерів Chrome і Safari "для обраних користувачів у рамках тестування".
У сторонніх браузерах Bing Chat має кілька обмежень. Неавторизованим користувачам чат-бот недоступний. Також кількість символів у підказках обмежена 2 000 проти 4 000 в Edge. Розмови обриваються після п'яти, а не 30 запитів.
Окрім випуску для інших браузерів, Microsoft представила темний режим для Bing Chat. Щоб скористатися ним, необхідно клацнути на гамбургер-меню в правому верхньому кутку і вибрати пункт "Зовнішній вигляд/Темний". Ця функція поки що доступна не всім користувачам.
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