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АНАЛІТИКА

Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari

09:38 26.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія Microsoft відкрила доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Bing для користувачів браузерів Chrome і Safari "для обраних користувачів у рамках тестування".

У сторонніх браузерах Bing Chat має кілька обмежень. Неавторизованим користувачам чат-бот недоступний. Також кількість символів у підказках обмежена 2 000 проти 4 000 в Edge. Розмови обриваються після п'яти, а не 30 запитів.

Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari

 

Окрім випуску для інших браузерів, Microsoft представила темний режим для Bing Chat. Щоб скористатися ним, необхідно клацнути на гамбургер-меню в правому верхньому кутку і вибрати пункт "Зовнішній вигляд/Темний". Ця функція поки що доступна не всім користувачам.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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