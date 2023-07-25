TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter





У TikTok відтепер можна ділитися текстовими публікаціями - з фоном, музикою та наклейками, подібно до Stories в Instagram.

Текстові повідомлення в TikTok мають обмеження до 1000 символів, а доповнити їх можна музичними композиціями, фоновим зображенням чи наклейками. Є можливість редагування та взаємодії з іншими відео - шляхом створення дуетів та коментарів.

Для TikTok, який спеціалізується на коротких відео, така трансформація досить дивна - однак, ймовірно, соцмережа також націлилась на аудиторію оновленого Twitter, подібно до Threads, Bluesky, Mastodon та інших.

Соцмережу Цукерберга Threads, здається, досить добре прийняли на початку (за перші 5 днів після запуску в ній зареєструвалися 100 млн людей), утім зараз кількість активних користувачів програмі різко впала - на 70%, згідно з даними Forbes.

У TikTok нині трохи більше мільярда прихильників, тоді як Instagram, який опікується Threads, використовують 2,3 млрд людей.

Раніше програму з короткими відео розкритикували через зв'язки з Китаєм, а уряди Канади, США, Великої Британії та Австралії обмежили використання застосунку на державних пристроях.