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TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter
11:59 25.07.2023 |
У TikTok відтепер можна ділитися текстовими публікаціями - з фоном, музикою та наклейками, подібно до Stories в Instagram.
Текстові повідомлення в TikTok мають обмеження до 1000 символів, а доповнити їх можна музичними композиціями, фоновим зображенням чи наклейками. Є можливість редагування та взаємодії з іншими відео - шляхом створення дуетів та коментарів.
Для TikTok, який спеціалізується на коротких відео, така трансформація досить дивна - однак, ймовірно, соцмережа також націлилась на аудиторію оновленого Twitter, подібно до Threads, Bluesky, Mastodon та інших.
Соцмережу Цукерберга Threads, здається, досить добре прийняли на початку (за перші 5 днів після запуску в ній зареєструвалися 100 млн людей), утім зараз кількість активних користувачів програмі різко впала - на 70%, згідно з даними Forbes.
У TikTok нині трохи більше мільярда прихильників, тоді як Instagram, який опікується Threads, використовують 2,3 млрд людей.
Раніше програму з короткими відео розкритикували через зв'язки з Китаєм, а уряди Канади, США, Великої Британії та Австралії обмежили використання застосунку на державних пристроях.
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