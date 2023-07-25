My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент

Потоковий відеосервіс Netflix анонсував нову функцію My Netflix. Вона призначена тим, у кого нема часу на пошуки цікавого серіалу або фільму.

Це новий розділ у мобільному застосунку (iOS і Android), де зберігається вся активність користувача - переглянуті фільми, шоу та серіали, завантаження, списки відтворення, трейлери та контент, якому він поставив лайк.

Netflix провокує на більшу активність - чим більше дій робитиме користувач, тим різноманітніший та точніший контент буде запропоновано у вкладці My Netflix. Але за суттю це аналог бібліотеки в YouTube.

На iOS функція My Netflix вже почала розгортатися, а на Android-пристроях з'явиться на початку серпня.

Наразі у Netflix понад 230 млн користувачів, їх приріст забезпечується різними методами, в тому числі завдяки боротьбі з обміном паролями - це забезпечило +5,89 млн передплатників за квартал замість 1,76 млн.