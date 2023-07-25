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Маск показав новий логотип Twitter
14:20 24.07.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"X тут! Давайте зробимо це", - написала Яккаріно у Twitter
Вона також розмістила зображення логотипу, спроектованого на офіси компанії у Сан-Франциско.
У профілях Яккаріно та Маска вже є логотип X, хоча синій птах Twitter ще залишається на платформі.
Маск повідомив у своєму пості в неділю, що хоче змінити логотип Twitter, і опитав мільйони своїх передплатників, щоб вони віддали перевагу зміні колірної схеми сайту з синього на чорний.
Він опублікував фотографію стилізованої літери X на чорному тлі. Він також згадав "тимчасовий логотип X" і написав у Твіттері, що "невдовзі ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами".
У відповідь на твіт із запитанням, як називатимуться твіти під "X", Маск відповів "x".
Логотип
Оригінальний логотип Twitter був розроблений у 2012 році командою із трьох осіб. "Логотип був розроблений таким чином, щоб бути простим, збалансованим і розбірливим у дуже маленьких розмірах, майже як мала буква "е", - написав у Twitter один із дизайнерів Мартін Грассер.
За кілька тижнів до завершення придбання Twitter минулого року Маск сказав, що покупка компанії прискорить його прагнення створити "додаток для всього" під назвою "X" на три-п'ять років.
Маск викупив x.com у PayPal у 2017 році, заявивши, що він має "сентиментальну цінність". У 1999 році Маск став одним із засновників x.com як онлайн-банку, який пізніше перетворився на PayPal.
"X - це майбутній стан необмеженої інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обмін повідомленнями, платежах та банківських операціях, що створює глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей", - написала Яккаріно.
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