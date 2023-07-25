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АНАЛІТИКА

Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99

11:52 24.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google вирішила підняти вартість підписки YouTube Premium. Поки що платити більше повинні тільки жителі США, але не виключено, що в інших країнах скоро ціни теж зростуть.

Звичайна передплата на місяць для однієї людини тепер коштує $13,99 замість $11,99. За бажання заощадити можна заплатити одразу за рік. Вартість річної передплати зросла на $20 і тепер становить $139,99. Сімейна передплата коштує $22,99 на місяць, а тариф для студентів - $7,99 на місяць.

Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99

 

Google підняла вартість YouTube Premium вперше після того, як у 2018 році був анонсований сервіс YouTube Music. Тепер він окремо коштує $10,99 замість $9,99 ($16,99 для сім'ї та $5,49 для студентів). Компанія заявила, що нова ціна відображає ті можливості, які YouTube Premium пропонує користувачам.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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