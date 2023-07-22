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АНАЛІТИКА

AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень

22:45 21.07.2023 |

Новини IT

 

Штучний інтелект стане "визначальним мегатрендом" у світовій комп'ютерній індустрії, заявила глава виробника чипів AMD Ліза Су (Lisa Su).

"Перед нами відкриваються воістину величезні інноваційні можливості, і обчислювальна індустрія змінюється дуже швидко", - сказала Су.

За її словами, визначальним "мегатрендом" на найближчі 10 років стане саме штучний інтелект.

"Кожен продукт, кожна послуга, кожен бізнес у світі буде схильний до впливу ШІ, і технологія розвивається швидше, ніж будь-коли раніше", - додала Су.

На відміну від глави AMD, голова ради директорів тайванського чипмейкера TSMC Марк Лю (Mark Liu) застеріг інвесторів від великих сподівань на бум ШІ-чіпів.

"Короткостроковий ажіотаж навколо попиту на ШІ, безумовно, не може бути екстрапольований на довгострокову перспективу", - сказав він.

Лю додав, що неможливо передбачити, як розвиватиметься попит на ШІ-чіпи навіть на рік вперед.
За матеріалами: gagadget.com
 

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