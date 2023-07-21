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АНАЛІТИКА

Amazon відкладає запуск Project Kuiper, головного конкурента супутникового інтернету SpaceX Starlink

14:28 21.07.2023 |

Новини IT

 

Amazon зіткнулася з черговими затримками в процесі реалізації Project Kuiper. Все йде до того, що до кінця літа компанія не зможе запустити в космос перші супутники.

Влітку 2023 року Amazon планував вивести на орбіту два прототипи космічних апаратів. Затримка пов'язана з неготовністю ракети Vulcan Centaur. Компанія United Launch Alliance (ULA) змушена перенести запуск на кінець року.

На жаль, ULA не змогла здійснити пуск відповідно до графіка. Запуск ракети був запланований на березень, але через вибух місію довелося перенести на невизначений термін. Нещодавно оператор заявив, що для підготовки запуску Vulcan Centaur потрібно більше часу.

Amazon уже не вперше переносить місію з виведення прототипів супутників на орбіту. Спочатку компанія планувала відправити їх у космос наприкінці 2022 року, але в середині осені запуск було перенесено на перший квартал поточного року.

Amazon уже має дозвіл на виведення 3000 супутників на орбіту. Згідно з ліцензією, отриманою від Федеральної комісії зі зв'язку США, до 30 липня 2026 року половина космічних апаратів Project Kuiper має розпочати роботу. Якщо цього не станеться, регулятор має право відкликати ліцензію.
За матеріалами: gagadget.com
 

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