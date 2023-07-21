Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день

10:15 21.07.2023 |

Новини IT

 

Після анонсу в червні власну версію Stories отримав і Telegram.

Під час запису фото чи відео для тимчасових публікацій можна користуватись одразу двома камерами, також можна обрати «термін придатності» Stories - 6, 12, 24 або 48 годин. Є підтримка субтитрів та детальне керування налаштуваннями конфіденційності: показувати історії певним контактам, приховати від деяких чи обрати чиї тимчасові публікації ви не хочете переглядати.




Випробувати нову функцію зможуть лише користувачі Telegram Premium - для того, щоб Stories з'явилися, необхідно вручну оновити програму.

Повідомляється, що функція надійшла з обмеженнями до 100 історій на день. Є можливість надсилати реакції, які надійдуть в особисті повідомлення авторам.

Також анонсовано десяток інструментів для редагування фотографій і відео, підписи, посилання та позначки для людей - ймовірно, користувачі платного рівня отримають деякі додаткові бонуси. Подібно до аналогічної функції в Instagram анонсовано можливість зберігати Stories в Telegram, а також репостити повідомлення з каналів у історії.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6503  0,01 0,02 37,3066  0,01 0,03
EUR 40,8293  0,16 0,40 41,7328  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес