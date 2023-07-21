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Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
10:15 21.07.2023 |
Після анонсу в червні власну версію Stories отримав і Telegram.
Під час запису фото чи відео для тимчасових публікацій можна користуватись одразу двома камерами, також можна обрати «термін придатності» Stories - 6, 12, 24 або 48 годин. Є підтримка субтитрів та детальне керування налаштуваннями конфіденційності: показувати історії певним контактам, приховати від деяких чи обрати чиї тимчасові публікації ви не хочете переглядати.
Випробувати нову функцію зможуть лише користувачі Telegram Premium - для того, щоб Stories з'явилися, необхідно вручну оновити програму.
Повідомляється, що функція надійшла з обмеженнями до 100 історій на день. Є можливість надсилати реакції, які надійдуть в особисті повідомлення авторам.
Також анонсовано десяток інструментів для редагування фотографій і відео, підписи, посилання та позначки для людей - ймовірно, користувачі платного рівня отримають деякі додаткові бонуси. Подібно до аналогічної функції в Instagram анонсовано можливість зберігати Stories в Telegram, а також репостити повідомлення з каналів у історії.
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