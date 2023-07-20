Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра

Понад 1300 експертів підписали відкритий лист, у якому йдеться, що штучний інтелект - це "сила добра, а не загроза людству".

Лист був складений організацією BCS з метою протистояти "приреченості ШІ". Виконавчий директор BCS Рашик Пармар (Rashik Parmar) сказав, що британська технологічна спільнота не вірить у "кошмарний сценарій про злих роботів-володарів".

У березні технологічні лідери, включно з Ілоном Маском, підписали лист із закликом зробити паузу в розробці потужних систем. Вони заявили, що надінтелектуальний ШІ становить "екзистенціальну небезпеку" для людства.

Однак BCS розглядає ситуацію в більш позитивному світлі, підтримуючи при цьому необхідність введення правил щодо штучного інтелекту. У ньому також підкреслюється, що Великобританія може стати лідером у встановленні професійних і технічних стандартів у сфері ШІ.