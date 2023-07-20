Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств

Компанія Microsoft випустила чат-бота Bing Chat Enterprise для забезпечення вищого рівня захисту даних для підприємств, які відчувають побоювання з приводу конфіденційності.

За словами представників компанії, коли бізнес-користувачі отримують доступ до сервісу, їхні листування не зберігаються і не використовуються для донавчання моделей. Це відрізняється від чат-бота Bing, який використовує аналіз підказок, щоб "реагувати і відстежувати неналежну поведінку".

В іншому Bing Chat Enterprise не відрізняється від стандартного чат-бота. Він, як і раніше, надає відповіді з цитатами, а також візуальні відповіді, включно з графіками та зображеннями.

Bing Chat Enterprise доступний безкоштовно у складі наявних підписок Microsoft 365 E3, E5, Business Standard і Business Premium. У майбутньому компанія планує продавати окрему підписку за ціною $5 на місяць для кожного користувача.