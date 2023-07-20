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Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android
10:06 20.07.2023 |
Google офіційно випустила застосунок Nearby Share, що дає змогу користувачам Windows зручніше обмінюватися файлами з пристроями на Android та Chromebook.
Цей інструмент знаходився у бета-статусі з березня, згідно даних Google, Nearby Share скористалися більше 1,7 млн людей, що передали понад 50 млн файлів, переважно фото та відео. Офіційна версія Nearby Share для Windows має отримати покращення в продуктивності та кілька додаткових функцій.
* З'явився приблизний час завершення передачі. Це актуально для великих файлів.
* У сповіщеннях з'явиться попередній перегляд зображення, аби переконатися, що надіслано вірний файл.
Nearby Share для Windows можна завантажити за цим посиланням.
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