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АНАЛІТИКА

Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android

10:06 20.07.2023 |

Новини IT

 

Google офіційно випустила застосунок Nearby Share, що дає змогу користувачам Windows зручніше обмінюватися файлами з пристроями на Android та Chromebook.

Цей інструмент знаходився у бета-статусі з березня, згідно даних Google, Nearby Share скористалися більше 1,7 млн людей, що передали понад 50 млн файлів, переважно фото та відео. Офіційна версія Nearby Share для Windows має отримати покращення в продуктивності та кілька додаткових функцій.

* З'явився приблизний час завершення передачі. Це актуально для великих файлів.

* У сповіщеннях з'явиться попередній перегляд зображення, аби переконатися, що надіслано вірний файл.

Nearby Share для Windows можна завантажити за цим посиланням.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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