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Система штучного інтелекту допомогла поліцейським ідентифікувати наркоторговця, проаналізувавши його манеру водіння
14:48 19.07.2023 |
Правоохоронці Нью-Йорка затримали наркоторговця за допомогою системи штучного інтелекту, яка аналізує манеру водіння людини.
Девід Зайас (David Zayas) їхав невеликим містечком Скарсдейл на півночі штату Нью-Йорк, коли його зупинила поліція. Під час огляду автомобіля в ньому було виявлено велику кількість крек-кокаїну, пістолет і понад $34 000 готівкою. Пізніше заарештований визнав себе винним за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.
Як повідомляє Forbes, для упіймання Зайаса влада скористалася послугами компанії Rekor, яка аналізувала дорожню обстановку в регіоні. Під час моніторингу програма виділила його як підозрілого.
Компанія Rekor називає себе платформою "інтелектуального управління дорожнім рухом", заснованою на ШІ. Вона співпрацює з поліцейськими департаментами та іншими державними установами в США, а також приватними підприємствами.
У штаті Нью-Йорк встановлено 480 камер, які регулярно сканують 16 млн автомобілів на тиждень. Система може ідентифікувати номерний знак, марку і модель транспортного засобу.
Записуючи й аналізуючи траєкторії руху автомобілів територією штату, поліцейські за допомогою програмного забезпечення можуть визначити, чи є певні маршрути підозрілими, чи ні.
У випадку Зайаса, Rekor допоміг правоохоронцям оцінити маршрут, яким він їздив протягом кількох. За даними алгоритму, водій регулярно здійснював поїздки туди й назад між Массачусетсом і деякими районами верхньої частини штату Нью-Йорк. Система класифікувала маршрути Зайаса як "відомі тим, що використовуються наркоторговцями і [свідчать про] помітне скорочення часу перебування". У результаті програма визнала його за наркоторговця.
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