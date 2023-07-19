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АНАЛІТИКА

Meta і Qualcomm об'єдналися для запуску великих мовних моделей на телефонах

13:30 19.07.2023 |

Новини IT

 

Компанії Qualcomm і Meta оголосили, що з 2024 року велика мовна модель Llama 2 працюватиме на чипах Qualcomm у телефонах і ПК.

Запуск мовних моделей на мобільних процесорах дасть змогу запускати АІ-додатки на кшталт голосових помічників безпосередньо на пристроях, а не в хмарі. Це може знизити вартість і поліпшити продуктивність таких систем.

Llama 2 - це модель із відкритим вихідним кодом, яка робить багато чого з того, що і GPT-4 або PaLM-2. При цьому вона може бути упакована в меншу програму для роботи на телефоні. Qualcomm зробить її доступною на своїх пристроях, які мають спеціальний процесор для штучного інтелекту.

У минулому компанії тісно співпрацювали щодо чипів для віртуальної реальності. Qualcomm також демонструвала деякі моделі штучного інтелекту на своїх процесорах, такі як генератор зображень Stable Diffusion.
За матеріалами: gagadget.com
 

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