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Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
22:50 18.07.2023 |
Глобальний інвестиційний фонд компанії Intel спрямує мільйонні інвестиції в Figure для прискорення розробки Figure 01 - автономного робота-гуманоїда компанії, який цього тижня відзначився своїми першими кроками.
Кошти у розмірі $9 млн допоможуть Figure побудувати «конвеєр ШІ-даних» для автономних операцій та підштовхнуть компанію до комерціалізації.
Інвестиції Intel Capital доповнять фінансування від Parkway Venture Capital, Brett Adcock, Aliya Capital, Bold Capital Partners, Tamarack Global, FJ labs і колишнього генерального директора KUKA Robotics Тіла Ройтера.
Кілька місяців тому модель Figure 01 увійшла у фазу тестувань і, що важливо - менш ніж за рік після заснування компанії здійснила свої перші кроки (що є одним з найшвидших досягнень в історії розробки роботів-гуманоїдів).
«Ця інвестиція разом із глобальними ресурсами та досвідом команди Intel допоможе прискорити зростання й успіх Figure», - сказав Бретт Адкок, засновник і генеральний директор Figure.
В Intel Capital своєю чергою заявили про значний потенціал Figure до «зміни уявлення світу про штучний інтелект».
Figure - це компанія з Саннівейлу, Каліфорнія, з 50 співробітниками, які розробляють автономних роботів-гуманоїдів загального призначення, що керуються ШІ. За словами компанії, її «творіння» призначені для розв'язання проблеми з нестачею робочої сили, виконання небажаних чи небезпечних робіт і підтримки ланцюга поставок у глобальному масштабі.
Над власними версіями роботів-гуманоїдів загального призначення наразі працюють Tesla, Apptronik і Open 1X. Однак, якщо компанія Ілона Маска позиціює свою розробку як «робота для всього», то Figure зосереджується саме на промислових складських програмах для початку.
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