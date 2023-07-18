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АНАЛІТИКА

Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці

17:30 18.07.2023 |

Новини IT

 

Здавалося, що ситуація навколо придбання Microsoft ActivisionBlizzard мала закінчитися. Навіть вже уклали угоду з Sony про випуск Call of Duty на PlayStation до 2033, але не все так просто у цьому житті.

CAT, апеляційний суд Великобританії з питань конкуренції, переніс розгляд апеляції Microsoft щодо блокування угоди з боку CMA, управління з конкуренції та ринків Великобританії, на 2 місяці, хоча спочатку слухання мало відбутися 28 липня.

Щоб Microsoft дозволили таки придбати ActivisionBlizzard, корпорація запропонувала нові умови угоди, які переважно стосуються змін у хмарному геймінгу. Адже саме через страх того, що Microsoft монополізує цю сферу, угоду блокували.

У CMA заявили, що додатковий час дасть змогу відомству оперативно і конструктивно обговорити пропозиції Microsoft. А також обидві сторони впевнені, що реструктуризація угоди здатна усунути проблеми, які виявив регулятор. А що буде далі - ми побачимо.

Для тих, хто не в курсі

У січні Microsoft оголосила про придбання ActivisionBlizzard - творців франшиз Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft та інших. Вартість угоди складає 68.7 млрд доларів, що значно більше за 7.5 млрд доларів, які Microsoft витратила на придбання Bethesda ще у 2020 році. Угода є найбільшою в історії геймдеву. Закрити угоду планують до кінця 2023.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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