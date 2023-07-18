Фінансові новини
- |
- 18.07.23
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
17:30 18.07.2023 |
Здавалося, що ситуація навколо придбання Microsoft ActivisionBlizzard мала закінчитися. Навіть вже уклали угоду з Sony про випуск Call of Duty на PlayStation до 2033, але не все так просто у цьому житті.
CAT, апеляційний суд Великобританії з питань конкуренції, переніс розгляд апеляції Microsoft щодо блокування угоди з боку CMA, управління з конкуренції та ринків Великобританії, на 2 місяці, хоча спочатку слухання мало відбутися 28 липня.
Щоб Microsoft дозволили таки придбати ActivisionBlizzard, корпорація запропонувала нові умови угоди, які переважно стосуються змін у хмарному геймінгу. Адже саме через страх того, що Microsoft монополізує цю сферу, угоду блокували.
У CMA заявили, що додатковий час дасть змогу відомству оперативно і конструктивно обговорити пропозиції Microsoft. А також обидві сторони впевнені, що реструктуризація угоди здатна усунути проблеми, які виявив регулятор. А що буде далі - ми побачимо.
Для тих, хто не в курсі
У січні Microsoft оголосила про придбання ActivisionBlizzard - творців франшиз Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft та інших. Вартість угоди складає 68.7 млрд доларів, що значно більше за 7.5 млрд доларів, які Microsoft витратила на придбання Bethesda ще у 2020 році. Угода є найбільшою в історії геймдеву. Закрити угоду планують до кінця 2023.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters
ТОП-НОВИНИ
|Росія проігнорувала пропозицію ООН підключити «дочку» «Россєльхозбанку» до SWIFT, - генсек
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
|Tesla Cybertruck став на конвеєр на два роки пізніше
|Аспартам і рак: чому не варто турбуватися через штучний підсолоджувач, який ВООЗ класифікувало як канцероген
|Microsoft та Sony уклали угоду, яка зобов'язує випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation до 2033
|Ізраїль почав використовувати штучний інтелект для планування авіаударів, - Bloomberg
Бізнес
|ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року
|Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
|Renault оновила кросовер-купе Arkana
|ОЕСР: 60% працівників фінансової та виробничої сфери бояться, що їх замінить штучний інтелект
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями