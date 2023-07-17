Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft та Sony уклали угоду, яка зобов'язує випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation до 2033
16:30 17.07.2023 |
Ситуація навколо Microsoft, ActivisionBlizzard та Sony починає добігати свого логічного завершення. Відтепер стало відомо, чи буде Call of Duty доступна на консолях PlayStation у майбутньому і головне - наскільки довго?
Спочатку Філ Спенсер (Phil Spencer), генеральний директор Xbox Game Studios, у своєму Twitter повідомив, що Microsoft та Sony підписали угоду, яка зобов'язує перших продовжувати випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation після придбання Activision Blizzard.
Пізніше Стівен Тотіло (Stephen Totilo), журналіст Axios, підтвердив цю інформацію та розкрив трохи більше деталей. Sony підтвердила, що угода щодо Call of Duty з Microsoft розрахована на 10 років. Тобто фанати Sony можуть не перейматися і грати на PlayStation у Call of Duty до 2033 року, а що буде далі - ми побачимо.
Для тих, хто не в курсі
У січні Microsoft оголосила про придбання ActivisionBlizzard - творців франшиз Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft та інших. Вартість угоди складає 68.7 млрд доларів, що значно більше за 7.5 млрд доларів, які Microsoft витратила на придбання Bethesda ще у 2020 році. Угода є найбільшою в історії геймдеву. Закрити угоду планують влітку 2023.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Microsoft та Sony уклали угоду, яка зобов'язує випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation до 2033
|Ізраїль почав використовувати штучний інтелект для планування авіаударів, - Bloomberg
|Сі Цзіньпін хоче побудувати бар’єр безпеки навколо інтернету в Китаї
|Влада Китаю ввела в країні нові правила для генеративного штучного інтелекту
|ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року
|Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard