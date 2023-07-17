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АНАЛІТИКА

Microsoft та Sony уклали угоду, яка зобов'язує випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation до 2033

16:30 17.07.2023 |

Новини IT

 

Ситуація навколо Microsoft, ActivisionBlizzard та Sony починає добігати свого логічного завершення. Відтепер стало відомо, чи буде Call of Duty доступна на консолях PlayStation у майбутньому і головне - наскільки довго?

Спочатку Філ Спенсер (Phil Spencer), генеральний директор Xbox Game Studios, у своєму Twitter повідомив, що Microsoft та Sony підписали угоду, яка зобов'язує перших продовжувати випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation після придбання Activision Blizzard.

Пізніше Стівен Тотіло (Stephen Totilo), журналіст Axios, підтвердив цю інформацію та розкрив трохи більше деталей. Sony підтвердила, що угода щодо Call of Duty з Microsoft розрахована на 10 років. Тобто фанати Sony можуть не перейматися і грати на PlayStation у Call of Duty до 2033 року, а що буде далі - ми побачимо.

Для тих, хто не в курсі

У січні Microsoft оголосила про придбання ActivisionBlizzard - творців франшиз Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft та інших. Вартість угоди складає 68.7 млрд доларів, що значно більше за 7.5 млрд доларів, які Microsoft витратила на придбання Bethesda ще у 2020 році. Угода є найбільшою в історії геймдеву. Закрити угоду планують влітку 2023.
За матеріалами: gagadget.com
 

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