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АНАЛІТИКА

Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту

19:23 13.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія Google перейменувала ШІ-блокнот Project Tailwind на NotebookLM і запустила інструмент для невеликої групи користувачів у США.

Основа NotebookLM закладена в Google Docs. Отримавши доступ до застосунку, користувач може вибрати кілька документів, а потім використовувати NotebookLM для того, щоб ставити запитання про них і створювати нові матеріали.

Розробники сподіваються, що обмеження базової моделі лише тією інформацією, яку надає користувач, дасть змогу поліпшити реакцію моделі та зменшити її схильність до вигадування. У NotebookLM також вбудована функція цитування, що має полегшити швидку перевірку фактів в автоматично згенерованих відповідях.

Google стверджує, що модель NotebookLM має доступ тільки до тих документів, які користувач вирішив завантажити. Ці дані не доступні іншим користувачам і не використовуються для навчання нових моделей ШІ.

Однак Google попереджає, що NotebookLM все ще може галюцинувати та що модель не завжди працюватиме правильно.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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