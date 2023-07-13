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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
19:23 13.07.2023 |
Компанія Google перейменувала ШІ-блокнот Project Tailwind на NotebookLM і запустила інструмент для невеликої групи користувачів у США.
Основа NotebookLM закладена в Google Docs. Отримавши доступ до застосунку, користувач може вибрати кілька документів, а потім використовувати NotebookLM для того, щоб ставити запитання про них і створювати нові матеріали.
Розробники сподіваються, що обмеження базової моделі лише тією інформацією, яку надає користувач, дасть змогу поліпшити реакцію моделі та зменшити її схильність до вигадування. У NotebookLM також вбудована функція цитування, що має полегшити швидку перевірку фактів в автоматично згенерованих відповідях.
Google стверджує, що модель NotebookLM має доступ тільки до тих документів, які користувач вирішив завантажити. Ці дані не доступні іншим користувачам і не використовуються для навчання нових моделей ШІ.
Однак Google попереджає, що NotebookLM все ще може галюцинувати та що модель не завжди працюватиме правильно.
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