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Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
12:09 13.07.2023 |
ШІ-чатбот Google Bard врешті-решт запустили в Україні - і розширення надійшло із декількома важливими функціями та оновленнями.
Чатбот відтепер підтримує понад 40 мов (включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською) та надає більш персоналізовані відповіді. Головні оновлення такі:
* Аудіовідповіді: це особливо корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або послухати вірш чи сценарій. Просто введіть запитання й оберіть іконку звуку.
* Налаштування відповідей: можна змінювати тон і стиль відповідей Bard на п'ять різних варіантів (простий, довгий, короткий, професійний або звичайний). Наприклад, можна попросити чатбот скласти список пропозицій вінтажних крісел на ринку, а потім скоротити відповідь. Функція тимчасово доступна лише англійською мовою.
* Закріпити чи перейменувати розмову: тепер, коли ви розпочинаєте бесіду, на бічній панелі відображатимуться опції закріплення, перейменування та вибору останніх розмов. Наприклад, якщо ви попросите Bard допомогти вам порівняти спортивні активності на свіжому повітрі влітку, ви можете переглянути ці поради пізніше.
* Більше можливостей для експорту коду: з'явилась нова функція, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).
* Поширення відповідей: за допомогою посилань для спільного доступу ви можете ділитися своїми ідеями та творіннями з іншими людьми.
* Зображення у запитах: користувачі відтепер можуть завантажити зображення разом із запитом, і Bard проаналізує фотографію, щоб допомогти. Ця функція поки доступна лише англійською мовою.
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