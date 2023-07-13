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АНАЛІТИКА

Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»

12:00 13.07.2023 |

Новини IT

 

Команда xAI проведе ефір у Twitter Spaces 14 липня.

Новостворена компанія Ілона Маска представила власний сайт із детальним описом місії та команди. Сам засновник коротко написав у Twitter, що її місія полягає у «розумінні реальності» - без будь-яких деталей чи пояснень.

У складі команди є дослідники, які вже працювали з іншими відомим компанії в галузі штучного інтелекту: зокрема OpenAI, Google Research, Microsoft Research і DeepMind (яка нещодавно була включена в Google).

Крім самого Маска, який керує командою, на сайті згадуються Ігор Бабушкін, Мануель Кройс, Юхуай (Тоні) Ву, Крістіан Сегеді, Джиммі Ба та інші.

Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»

 

Наразі xAI консультує Ден Хендрікс - дослідник, який очолює Центр безпеки ШІ, некомерційну організацію, що прагне «зменшити суспільні ризики, пов'язані зі штучним інтелектом».

Компанія анонсувала онлайн-зустріч в Twitter Spaces 14 липня, де слухачі зможуть «зустрітися з командою та поставити запитання». Конкретного часу не вказано.

Згідно з інформацією, вказаною на вебсайті xAI, компанія «відокремлена» від головної X Corp Маска, «але буде тісно співпрацювати з X (Twitter), Tesla та іншими підприємствами».

Уперше про xAI ми почули у квітні, коли журналісти відшукали документи з інформацією про те, що Ілон Маск заснував компанію в Неваді - мільярдер тоді згадувався як директор, а Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу Маска, як його секретар.

Раніше Маск вже був пов'язаний з ШІ-стартапом - він є співзасновником засновниці ChatGPT OpenAI у 2015 році. За три роки після цього він пішов з компанії: офіційна версія - конфлікт інтересів з Tesla, неофіційна - через те, що йому не дали покерувати стартапом.

З того часу він відкрито критикує OpenAI та її головного інвестора Microsoft, однак сам анонсував запуск подібного творіння - чатбота «TruthGPT» (Маск заявив, що він займатиметься тим, що шукатиме правду).
За матеріалами: ITC.ua
 

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