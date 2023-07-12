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Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
14:18 12.07.2023 |
Корпус Nothing Phone (2) виготовлений з алюмінію з двома скляними панелями ззаду і спереду. Захист відповідає стандарту IP54, а позаду є підсвічування.
Новинка отримала дисплей LTPO OLED формату Full HD+. Панель має діагональ 6,7", частоту оновлення кадрів 120 Гц, пікову яскравість 1600 ніт і вбудований сканер відбитків пальців. У вирізі встановлена 32-МП камера для селфі.
Nothing Phone (2) комплектується чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Обсяг оперативної пам'яті становить 8/12 ГБ, а місткість вбудованого накопичувача - 128-512 ГБ. Акумулятор має ємність 4700 мАг і підтримує 45-Вт зарядку по дроту.
Основна камера отримала ширококутний і ультраширококутний модулі. Роздільна здатність становить 50 МП (1/1,56") і 50 МП (1/2,76") відповідно. Перший отримав оптичну стабілізацію і підтримує запис 4K-відео в 60 FPS.
Nothing Phone (2) надійде на ринок у сірому і білому кольорах корпусу. Модель буде доступна з 17 липня у Великій Британії, США та країнах єврозони. З цінами можете ознайомитися нижче:
* 8/128 ГБ - $599 / £579 / €679;
* 12/256 ГБ - $699 / £629 / €729;
* 12/512 ГБ - $799 / £699 / €849.
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