Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599

14:18 12.07.2023 |

Новини IT

Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599

 

Корпус Nothing Phone (2) виготовлений з алюмінію з двома скляними панелями ззаду і спереду. Захист відповідає стандарту IP54, а позаду є підсвічування.

Новинка отримала дисплей LTPO OLED формату Full HD+. Панель має діагональ 6,7", частоту оновлення кадрів 120 Гц, пікову яскравість 1600 ніт і вбудований сканер відбитків пальців. У вирізі встановлена 32-МП камера для селфі.

Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599

 

Nothing Phone (2) комплектується чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Обсяг оперативної пам'яті становить 8/12 ГБ, а місткість вбудованого накопичувача - 128-512 ГБ. Акумулятор має ємність 4700 мАг і підтримує 45-Вт зарядку по дроту.

 

Основна камера отримала ширококутний і ультраширококутний модулі. Роздільна здатність становить 50 МП (1/1,56") і 50 МП (1/2,76") відповідно. Перший отримав оптичну стабілізацію і підтримує запис 4K-відео в 60 FPS.

 

Nothing Phone (2) надійде на ринок у сірому і білому кольорах корпусу. Модель буде доступна з 17 липня у Великій Британії, США та країнах єврозони. З цінами можете ознайомитися нижче:

* 8/128 ГБ - $599 / £579 / €679;
* 12/256 ГБ - $699 / £629 / €729;
* 12/512 ГБ - $799 / £699 / €849.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7000  0,02 0,05 37,3669  0,00 0,01
EUR 40,3979  0,01 0,02 41,2038  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес