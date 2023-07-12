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KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
12:50 12.07.2023 |
Аудиторський гігант "Великої четвірки" KPMG заявив у вівторок, що витратить 2 мільярди доларів на штучний інтелект та хмарні сервіси у рамках розширеного партнерства з Microsoft.
Про це пише Reuters.
Аудиторська фірма заявила, що в рамках п'ятирічного партнерства впровадить штучний інтелект у свої основні аудиторські, податкові та консультаційні послуги для клієнтів.
"Фірми, що надають консультаційні послуги, стикаються з уповільненням темпів зростання бізнесу, оскільки їхні клієнти скорочують або відкладають консалтингові та трансформаційні проєкти з метою економії витрат у складному макроекономічному середовищі.
Розширення партнерства допоможе підтримати клієнтів KPMG та 2 500 клієнтів, які обслуговуються спільно KPMG та Microsoft", - пише агентсво.
Нагадаємо:
Аудиторський гігант "Великої четвірки" KPMG звільняє 5% своїх американських співробітників після того, як відчула на собі "економічні негаразди в поєднанні з історично низьким рівнем відтоку кадрів".
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