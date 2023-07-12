Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard

Корпорація Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як суд в США схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію.

Про це пише Reuters.

Акції Activision на цій новині зросли на 10%, оскільки США і Велика Британія були двома країнами, які виступали проти того, що могло б стати найбільшою угодою Microsoft в історії і найбільшою угодою в історії індустрії відеоігор. Акції Microsoft зросли на 64 центи до 332.47 доларів.

Окружний суддя США в Сан-Франциско відхилив твердження адміністрації Байдена про те, що угода зашкодить споживачам, надаючи виробнику ігрових консолей Xbox компанії Microsoft ексклюзивний доступ до ігор, включаючи бестселер Call of Duty.

Невдовзі після рішення американського судді британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) заявило, що готове розглянути пропозиції Microsoft щодо вирішення антимонопольних проблем у Великій Британії, що свідчить про те, що обидві сторони можуть дійти згоди.

Федеральна торгова комісія США стверджувала, що Microsoft зможе використовувати ігри Activision, щоб витіснити конкурентів з ринку.

Нагадаємо:

Керівник Microsoft Gaming пообіцяв у суді, що після придбання Activision Blizzard за 69 млрд доларів, гра Call of Duty залишиться доступною на консолях PlayStation.

Суд у США задовольнив запит Федеральної торгової комісії (FTC) про тимчасове блокування угоди Microsoft Corp щодо придбання виробника відеоігор Activision Blizzard за 69 млрд дол.