Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті

19:33 11.07.2023 |

Новини IT

 

З 1 грудня 2022 року до 21 травня 2023 року супутники Starlink були вимушені виконати понад 25 000 маневрів на переповненій орбіті, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Згідно з даними, які SpaceX надала Федеральній комісії зв'язку, компанія використовує «‎суворіший» за галузеві стандарти поріг маневрування: супутники Starlink змінюють рух, коли ймовірність зіткнення перевищує 1 на 100 000 - тоді як NASA та інші компанії орієнтуються на ймовірність 1 на 10 000.

Оновлені дані вдвічі перевищують показники Starlink за попередній звітний період, але це й не дивно, оскільки кількість супутників на орбіті збільшується - останнім часом SpaceX збільшила угруповання щонайменше на 457 апаратів.

Днями компанія вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink «V2 Mini» та оновила рекорд з багаторазового використання Falcon 9, запустивши та посадивши один і той же ступінь в 16-те.

Із загалом 25 000 маневрів - понад 1300 були виконані, щоб уникнути зіткнення з уламками, які виникли після демонстраційних випробувань російської протисупутникової зброї в листопаді 2021 року. Попри те, що на орбіті залишається близько 9% такого сміття - саме воно становить найбільший загальний ризик для супутників Starlink.

Видання TechCrunch згадує дослідження, опубліковане у журналі Astronomy & Astrophysics майже одразу після звіту SpaceX, в якому йдеться про те, що супутники Starlink продукують «ненавмисне електромагнітне випромінювання», яке може вплинути на астрономічні дослідження.

Автори статті використовували дуже чутливий телескоп Low Frequency Array, який фіксував випромінювання від 68 супутників Starlink і воно відрізнялося від сигналів інших супутників зв'язку, з якими вже боролися астрономи.

«Наше моделювання показує, що чим більше сузір'я, тим сильнішим стає цей ефект. Це змушує нас турбуватися не тільки про існуючі угрупування, але ще більше про заплановані - а також про відсутність чіткого регулювання, яке захищає діапазони радіоастрономії від ненавмисного випромінювання», - сказав співавтор дослідження Бенджамін Вінкель з німецького Інституту радіоастрономії Макса Планка.

Автори перебувають «у тісному контакті» зі SpaceX, і компанія вже внесла зміни в наступне покоління супутників Starlink, щоб пом'якшити вплив випромінювання.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: SpaceX
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес