Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті

З 1 грудня 2022 року до 21 травня 2023 року супутники Starlink були вимушені виконати понад 25 000 маневрів на переповненій орбіті, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Згідно з даними, які SpaceX надала Федеральній комісії зв'язку, компанія використовує «‎суворіший» за галузеві стандарти поріг маневрування: супутники Starlink змінюють рух, коли ймовірність зіткнення перевищує 1 на 100 000 - тоді як NASA та інші компанії орієнтуються на ймовірність 1 на 10 000.

Оновлені дані вдвічі перевищують показники Starlink за попередній звітний період, але це й не дивно, оскільки кількість супутників на орбіті збільшується - останнім часом SpaceX збільшила угруповання щонайменше на 457 апаратів.

Днями компанія вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink «V2 Mini» та оновила рекорд з багаторазового використання Falcon 9, запустивши та посадивши один і той же ступінь в 16-те.

Із загалом 25 000 маневрів - понад 1300 були виконані, щоб уникнути зіткнення з уламками, які виникли після демонстраційних випробувань російської протисупутникової зброї в листопаді 2021 року. Попри те, що на орбіті залишається близько 9% такого сміття - саме воно становить найбільший загальний ризик для супутників Starlink.

Видання TechCrunch згадує дослідження, опубліковане у журналі Astronomy & Astrophysics майже одразу після звіту SpaceX, в якому йдеться про те, що супутники Starlink продукують «ненавмисне електромагнітне випромінювання», яке може вплинути на астрономічні дослідження.

Автори статті використовували дуже чутливий телескоп Low Frequency Array, який фіксував випромінювання від 68 супутників Starlink і воно відрізнялося від сигналів інших супутників зв'язку, з якими вже боролися астрономи.

«Наше моделювання показує, що чим більше сузір'я, тим сильнішим стає цей ефект. Це змушує нас турбуватися не тільки про існуючі угрупування, але ще більше про заплановані - а також про відсутність чіткого регулювання, яке захищає діапазони радіоастрономії від ненавмисного випромінювання», - сказав співавтор дослідження Бенджамін Вінкель з німецького Інституту радіоастрономії Макса Планка.

Автори перебувають «у тісному контакті» зі SpaceX, і компанія вже внесла зміни в наступне покоління супутників Starlink, щоб пом'якшити вплив випромінювання.