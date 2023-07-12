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Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
17:40 11.07.2023 |
Український стартап Workee, що розробляє систему управління онлайн-бізнесом для фрілансерів, залучив фінансування на $900 тис.
Як пише Forbes, інвесторами виступили міжнародні фонди та спецфонд Google, а оцінка post-money, за словами засновника Ігора Баумана досягла $9-12 млн, передає AIN.UA.
Workee розробляє систему управління онлайн-бізнесом для фрілансерів. За допомогою інструментів програмного забезпечення стартапу, спеціалісти, не маючи навичок програмування, можуть створити власний сайт та керувати робочими процесами: задачами, особистим розкладом, комунікацією із замовниками та фінансами.
У новому раунді інвестицій Workee взяли участь SMOK Ventures, сфокусований на українських проєктах каліфорнійський фонд Slava Ventures і кілька ангелів із Кремнієвої долини, чиї імена не розкривають.
Формально стартап отримав $800 тис. саме інвестицій, оскільки до суми в $900 тис. входить грант від Google for Startups Ukraine Support Fund - спеціального фонду на $5 млн для українських компаній. Точна частка Google не розголошується, проте зазвичай максимальна сума гранта - $100 тис.
Загалом у стартап інвестовано $1,6 млн. Це власні кошти фаундерів і два раунди від венчурних інвесторів. Pre-seed-раунд у розмірі $600 тис. стартап закрив у лютому 2022 року, зовсім незадовго до початку повномасштабної війни. Інвесторами тоді виступили чеський фонд Lighthouse Ventures, українська приватна інвестиційна компанія BRISE Capital, акселератор Startup Wise Guys та співзасновник фонду GEEK Ventures Ігор Маханьок.
Стартап у травні 2020 року заснували СЕО Ігор Бауман, СТО Артем Канакі та Chief Design Officer Євген Кисельов. Головний офіс Workee знаходиться у Делавері, США, R&D - у Києві. У стартапу також є офіси у Литві та Чехії.
На листопад 2022 року компанія мала понад 100 тис. клієнтів і понад $100 млн виторгу.
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