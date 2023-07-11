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MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
12:46 11.07.2023 |
[thumb=left][/thumb]Компанія MediaTek нещодавно анонсувала процесори Dimensity 6020 і Dimensity 6080, а зараз випустила ще один чип цієї лінійки.
Новинку назвали MediaTek Dimensity 6100+. Чип отримав вісім ядер із максимальною тактовою частотою 2.95 ГГц, а також графіку Mali-G77 MC9. За словами виробника, новинка підтримує одну камеру до 200 МП або три датчики по 64 МП кожен. Також пристрої на базі Dimensity 6100+ зможуть похвалитися FHD+ дисплеями до 144 Гц або QHD+ дисплеями до 90 Гц, оперативною пам'яттю LPDDR5 до 16 ГБ і накопичувачем UFS 3.1 до 1 ТБ. У процесорі є 5G-модем, а також модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS і NFC. Новинка ще отримала фірмову технологію HyperEngine 5.0, яка оптимізує продуктивність в іграх.
Перші пристрої на базі MediaTek Dimensity 6100+ з'являться в четвертому кварталі цього року. Чип встановлюватимуть у смартфони нижнього і середнього сегмента.
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