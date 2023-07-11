Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G

12:46 11.07.2023 |

Новини IT

[thumb=left][/thumb]Компанія MediaTek нещодавно анонсувала процесори Dimensity 6020 і Dimensity 6080, а зараз випустила ще один чип цієї лінійки.

Новинку назвали MediaTek Dimensity 6100+. Чип отримав вісім ядер із максимальною тактовою частотою 2.95 ГГц, а також графіку Mali-G77 MC9. За словами виробника, новинка підтримує одну камеру до 200 МП або три датчики по 64 МП кожен. Також пристрої на базі Dimensity 6100+ зможуть похвалитися FHD+ дисплеями до 144 Гц або QHD+ дисплеями до 90 Гц, оперативною пам'яттю LPDDR5 до 16 ГБ і накопичувачем UFS 3.1 до 1 ТБ. У процесорі є 5G-модем, а також модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS і NFC. Новинка ще отримала фірмову технологію HyperEngine 5.0, яка оптимізує продуктивність в іграх.

Перші пристрої на базі MediaTek Dimensity 6100+ з'являться в четвертому кварталі цього року. Чип встановлюватимуть у смартфони нижнього і середнього сегмента.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес