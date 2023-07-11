Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами

Компанія Deepdub, що займається озвучуванням аудіовізуальних матеріалів і локалізацією на основі штучного інтелекту, оголосила про запуск сервісу Deepdub Go.

Deepdub Go для створення дубляжу підтримує 65 мов. Платформа призначена для студій інді-ігор, рекламних агентств, сервісів онлайн-навчання і творців контенту.

Інструмент дає змогу авторам використовувати власний голос для дубляжу і керувати емоційним виразом голосу за допомогою ШІ.

Крім того, платформа дає змогу керувати озвучуванням за допомогою техніки, яка досягає результатів театрального рівня в голлівудських фільмах. Користувачі можуть надати запис голосу, який слугуватиме орієнтиром для бажаної емоційної виразності аудіо, генерованого ШІ.

Для використання платформи необхідно завантажити відео, вибрати стиль і бажані мови. Весь процес охоплює автоматичну транскрипцію, переклад, створення голосу і мікшування аудіо.

Deepdub Go також доступний у вигляді API, що дає змогу інтегрувати його в наявні інструменти та автоматизовані робочі процеси.