Фінансові новини
- |
- 11.07.23
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
09:07 11.07.2023 |
Компанія Deepdub, що займається озвучуванням аудіовізуальних матеріалів і локалізацією на основі штучного інтелекту, оголосила про запуск сервісу Deepdub Go.
Deepdub Go для створення дубляжу підтримує 65 мов. Платформа призначена для студій інді-ігор, рекламних агентств, сервісів онлайн-навчання і творців контенту.
Інструмент дає змогу авторам використовувати власний голос для дубляжу і керувати емоційним виразом голосу за допомогою ШІ.
Крім того, платформа дає змогу керувати озвучуванням за допомогою техніки, яка досягає результатів театрального рівня в голлівудських фільмах. Користувачі можуть надати запис голосу, який слугуватиме орієнтиром для бажаної емоційної виразності аудіо, генерованого ШІ.
Для використання платформи необхідно завантажити відео, вибрати стиль і бажані мови. Весь процес охоплює автоматичну транскрипцію, переклад, створення голосу і мікшування аудіо.
Deepdub Go також доступний у вигляді API, що дає змогу інтегрувати його в наявні інструменти та автоматизовані робочі процеси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну
|Volkswagen представив оновлений кросовер T-Cross
Бізнес
|Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC
|Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки