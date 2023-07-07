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Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta
09:54 07.07.2023 |
Сервіс мікроблогів Twitter, що належить мультимільярдеру Ілону Маску, погрожує судовим розглядом корпорації Meta, материнській компанії соцмереж Facebook і Instagram, через запуск конкурента Twitter - платформи Threads. Про це в четвер, 6 липня, повідомив інтернет-портал Semafor, пославшись на лист юриста Алекса Спіро, який представляє інтереси Twitter, на адресу співзасновника Meta Марка Цукерберга.
У листі юрист стверджує, що Meta найняла низку колишніх співробітників Twitter, які все ще мали доступ до "комерційних секретів та іншої суворо конфіденційної інформації" компанії Маска. Цих співробітників нібито цілеспрямовано використовували для створення застосунку-наслідувача, щоб конкурувати з Twitter.
У відповідь на це прессекретар Meta Енді Стоун заявив, що "ніхто в команді розробників Threads не є колишнім співробітником Twitter", зазначає AFP.
Threads за день завантажили 30 мільйонів разів
Meta запустила соцмережу Threads приблизно в 100 країнах у ніч на 6 липня. У Євросоюзі вона поки не працює.
Як і Twitter, соцмережа дає змогу публікувати короткі текстові повідомлення. На сьогодні Threads вважається найближчим конкурентом Twitter, зокрема тому, що може використовувати базу з величезної кількості облікових записів користувачів Instagram.
За словами Цукерберга, за кілька годин додаток було завантажено 30 мільйонів разів. "Це займе деякий час, але я вважаю, це має бути додатком для публічних розмов, у якому буде більше 1 мільярда людей", - зауважив він.
За оцінками представників Twitter, щодня понад 200 мільйонів користувачів послуговуються цією мережею.
Користувачі Twitter у пошуку альтернатив
Meta анонсувала запуск Threads на тлі масових обурень користувачів Twitter через запровадження обмежень на перегляди постів. Тепер верифіковані юзери можуть переглядати до 10 000 твітів на день, неверифіковані - до 1000, а нові користувачі - лише до 500 твітів.
Власник Twitter Ілон Маск пояснював необхідність обмежень "екстремально високим рівнем збору даних і маніпуляцій", але запевняв, що захід діятиме тимчасово. Проте ліміти змусили багатьох користувачів шукати альтернативи Twitter.
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